Теннисистка Костюк не смогла пробиться во второй подряд финал
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Семнадцатилетняя теннисистка Марта Костюк завершила выступления на турнире ITF, который проходил на грунтовых кортах в Валенсии, сообщает УНН.
В противостоянии с третьей сеяной соревнований Тамарой Корпач, украинка отпустила соперницу в начале баталии — 0:2. Но быстро выровняла положение. Решающий брейк оформила немка в 11 гейме — 5:7. Во второй партии Корпач была еще более убедительной на подачах киевлянки — 6:2 в ее пользу.
Отметим, что в финале Корпач противостоять россиянке Вере Грачев.
Напомним, что на прошлой неделе Костюк дошла до финала другого международного турнира.