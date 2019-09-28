Теннисистка Костюк не смогла пробиться во второй подряд финал

В противостоянии с третьей сеяной соревнований Тамарой Корпач, украинка отпустила соперницу в начале баталии — 0:2. Но быстро выровняла положение. Решающий брейк оформила немка в 11 гейме — 5:7. Во второй партии Корпач была еще более убедительной на подачах киевлянки — 6:2 в ее пользу.

Отметим, что в финале Корпач противостоять россиянке Вере Грачев.

Напомним, что на прошлой неделе Костюк дошла до финала другого международного турнира.