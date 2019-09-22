Тенісистка Костюк не зуміла завоювати перший в сезоні титул ITF
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. 17-річна тенісистка Марта Костюк не зуміла виграти перший в сезоні титул Міжнародної тенісної федерації (ITF) на кортах французького міста Сен-Мало, повідомляє УНН.
У фіналі юна українка поступилася Варварі Грачовій із Росії (176 ракетка світу) – 3:6, 2:6.
Завдяки виходу в фінал 60-тисячника 17-річна тенісистка повернеться в топ-200 світового рейтингу WTA.
Примітно, що це лише другий турнір, який Костюк провела після досить довгої паузи, яка тривала з починаючи "Вімблдону". На попередньому - в Загребі, наша землячка програла в першому колі.
Нагадаємо, що для Марти вихід у фінал став другим у сезоні. Раніше вона доходила до фіналу в Торуні.