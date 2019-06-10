Тенісистка Костюк не змогла завоювати титул чемпіонки турніру в Торуні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк не зуміла стати чемпіонкою 60-тисячника ITF в польському місті Торунь, інформує УНН з посиланням на ITF.
У фіналі 16-річна спортсменка поступилася Ребеці Шрамкова (198 у WTA) зі Словаччини. Матч тривав всього 56 хвилин, а киянка змогла виграти тільки три гейми – 1:6, 2:6.
Цей фінал для Костюк - перший в нинішньому сезоні. Дійшла вона до нього більше ніж через рік після того, як грала в березні 2018-го в 60-тисячнику в Чжухаї.
Також відзначимо, що українка Ангеліна Калініна разом з американкою Робін Андерсон успішно вийшли в фінал, в якому поступилися Ребеці Шрамковій з іспанкою Ребекою Масаровою - 4:6, 6:3, 4:10.