Теннисистка Костюк не смогла завоевать титул чемпионки турнира в Торуни
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела стать чемпионкой 60-тысячника ITF в польском городе Торунь, информирует УНН со ссылкой на ITF.
В финале 16-летняя спортсменка уступила Ребекке Шрамкова (198 в WTA) из Словакии. Матч продолжался всего 56 минут, а киевлянка смогла выиграть только три гейма - 1:6, 2:6.
Этот финал для Костюк - первый в нынешнем сезоне. Пришла она к нему более чем через год после того, как играла в марте 2018-го в 60-тысячника в Чжухае.
Также отметим, что украинка Ангелина Калинина вместе с американкой Робин Андерсон успешно вышли в финал, в котором уступили Ребекке Шрамковой с испанкой Ребеккой Масаровой - 4:6, 6:3, 4:10.