Тенісистка Костюк не змогла пробитися до другого поспіль фіналу

У протистоянні із 3-ю сіяною змагань Тамарою Корпач, українка відпустила суперницю на початку баталії — 0:2. Але швидко вирівняла становище. Вирішальний брейк оформила німкеня в 11 геймі — 5:7. У другій партії Корпач була ще більш переконливою на подачах киянки — 6:2 на її користь.

Відзначимо, що у фіналі Корпач протистоятиме росіянці Вірі Грачьовій.

Нагадаємо, що минулого тижня Костюк дійшла до фіналу іншого міжнародного турніру.