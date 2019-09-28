Тенісистка Костюк не змогла пробитися до другого поспіль фіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сімнадцятирічна тенісистка Марта Костюк завершила виступи на турнірі ITF, що проходив на ґрунтових кортах у Валенсії, повідомляє УНН.
У протистоянні із 3-ю сіяною змагань Тамарою Корпач, українка відпустила суперницю на початку баталії — 0:2. Але швидко вирівняла становище. Вирішальний брейк оформила німкеня в 11 геймі — 5:7. У другій партії Корпач була ще більш переконливою на подачах киянки — 6:2 на її користь.
Відзначимо, що у фіналі Корпач протистоятиме росіянці Вірі Грачьовій.
Нагадаємо, що минулого тижня Костюк дійшла до фіналу іншого міжнародного турніру.