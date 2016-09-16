Тенденции для дальнейшего снижения стоимости жилья отсутствуют - эксперт

"Сегодня скорость снижения цены на квартиры постоянно уменьшается. И я знаю, что если осенью спрос повысится на жилье еще, то тренд снижения стоимости жилья может остановиться.

Мое личное мнение, что ниже цены на квартиры уже не будут. Действительно, все зависит от многих факторов, очень много есть причин и вопрос себестоимости строительства и вопрос спроса. Спрос на сегодня есть, и спрос сегодня сдерживает не падение, потому что падение уже", - считает эксперт.

Он также отметил, что растет стоимость строительно-монтажных работ, а следовательно растет себестоимость строительных работ.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ОАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более 60-летнюю историю работы. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую возводит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выигрываем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, так как из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если за последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%", - отметил И.Кушнир.