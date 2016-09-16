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15 марта, 19:03 • 116595 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171046 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140828 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133087 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114319 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106360 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102092 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Тенденции для дальнейшего снижения стоимости жилья отсутствуют - эксперт

Киев • УНН

 • 6713 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сейчас все свидетельствует о том, что стоимость жилья больше существенно не снизится. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по вопросам недвижимости Артур Пилипук.

"Сегодня скорость снижения цены на квартиры постоянно уменьшается. И я знаю, что если осенью спрос повысится на жилье еще, то тренд снижения стоимости жилья может остановиться.

Мое личное мнение, что ниже цены на квартиры уже не будут. Действительно, все зависит от многих факторов, очень много есть причин и вопрос себестоимости строительства и вопрос спроса. Спрос на сегодня есть, и спрос сегодня сдерживает не падение, потому что падение уже", - считает эксперт.

Он также отметил, что растет стоимость строительно-монтажных работ, а следовательно растет себестоимость строительных работ.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ОАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более 60-летнюю историю работы. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую возводит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выигрываем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, так как из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если за последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%", - отметил И.Кушнир.

Украинские Национальные Новости

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