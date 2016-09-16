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Тенденції для подальшого зниження вартості житла відсутні – експерт

Тенденції для подальшого зниження вартості житла відсутні – експерт

Київ • УНН

 • 6713 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Наразі все свідчить про те, що вартість житла більше суттєво не знизиться. Таку думку у коментарі УНН вислови експерт з питань нерухомості Артур Пилипук.

“Сьогодні швидкість зниження ціни на квартири постійно зменшується. І я знаю, що якщо восени попит підвищиться на житло ще, то тренд зниження вартості житла може зупинитися.

Моя особиста думка, що нижче ціни на квартири вже не будуть. Дійсно, все залежить від багатьох факторів, дуже багато є причин і є питання собівартості будівництва і є питання попиту. Попит на сьогодні є, і попит сьогодні стримує не падіння, бо падіння вже”, — вважає експерт.

Він також наголосив, що зростає вартість будівельно-монтажних робіт, а отже зростає собівартість будівельних робіт.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що за словами голови правління — президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку зводить компанія, зафіксована у гривні, і іншого бути не може.

“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє "Київміськбуд“ — безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, тому що через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо за останній час долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, — наголосив І.Кушнір.

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