Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября

"Мы сейчас очень тщательно разрабатываем все эти правила - правила, по которым наши дети пойдут учиться, начиная с 1 сентября. Вместе с Министерством образования и науки мы анализируем всю ситуацию, в том числе, смотрим, каким образом это происходит за рубежом. Хотим взять лучшие практики. И сделать этот процесс - процесс обучения наших детей - максимально комфортным, с одной стороны, а с другой - максимально безопасным. Сейчас могу сказать, что это будет обязательное измерение температуры для всех работников, которые приходят на работу в учебные заведения. Обязательное измерение температуры для детей. При температуре 37,2 и выше ни работники, ни дети не могут допускаться к работе, к обучению", - сообщил Степанов.

Он отметил, что также обязательно родители должны приводить детей в школу в масках и заходить в школу в них.

"Также будет обязательным, чтобы существовали антисептики, которые находятся в школе, и конечно, под уходом учителей, дети должны ими пользоваться. То есть, это такие общие вещи, которые обязательно пойдут в правила, но все остальные, я надеюсь, что на следующей неделе,... все эти правила уже будут нами разработаны, и мы будем представлять их на утверждение для того, чтобы заранее все знали, каким образом будут учиться наши дети. С одной стороны. С другой стороны - владельцы соответствующих учебных заведений могли подготовиться к учебному году", - добавил министр.

Напомним, в Украине рассматривается возможность обучения в две смены.