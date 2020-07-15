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Температурний скринінг, антисептики та маски: у МОЗ розповіли про правила навчання у школах з вересня

Температурний скринінг, антисептики та маски: у МОЗ розповіли про правила навчання у школах з вересня

Київ • УНН

 • 90776 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки розробляє правила навчання школярів з 1 вересня. Зокрема, буде обов’язкове вимірювання температури для працівників школи та учнів, а також використання антисептиків та інші правила, які, ймовірно, розроблять наступного тижня. Про це під час брифінгу у середу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Ми зараз дуже ретельно розробляємо всі ці правила - правила, за якими наші діти підуть навчатися, починаючи з 1 вересня. Разом з Міністерством освіти і науки ми аналізуємо усю ситуацію, в тому числі, дивимось, яким чином це відбувається за кордоном. Хочемо взяти найкращі практики. І зробити цей процес - процес навчання наших дітей - максимально комфортним, з одного боку, а з іншого боку - максимально безпечним. Зараз можу сказати, що це буде обов’язкове вимірювання температури для всіх працівників, які приходять на роботу до навчальних закладів. Обов’язкове вимірювання температури для дітей. При температурі 37,2 і вище ані працівники, ані діти не можуть допускатися до роботи, до навчання", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що також обов’язково батьки мають приводити дітей в школу в масках і заходити в школу в них.

"Також буде обов’язковим, щоб існували антисептики, які знаходяться в школі, і звичайно, при догляді вчителів, діти повинні ними користуватись. Тобто, це такі загальні речі, які обов’язково підуть у правила, але все решта, я маю надію, що на наступному тижні,... всі ці правила вже будуть нами розроблені, і ми будемо подавати їх на затвердження для того, щоб заздалегідь всі знали, в який спосіб будуть навчатися наші діти. З одного боку. З іншого боку - власники відповідних навчальних закладів могли підготуватися до навчального року", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні розглядається можливість навчання дітей у дві зміни.

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