Температурний скринінг, антисептики та маски: у МОЗ розповіли про правила навчання у школах з вересня

"Ми зараз дуже ретельно розробляємо всі ці правила - правила, за якими наші діти підуть навчатися, починаючи з 1 вересня. Разом з Міністерством освіти і науки ми аналізуємо усю ситуацію, в тому числі, дивимось, яким чином це відбувається за кордоном. Хочемо взяти найкращі практики. І зробити цей процес - процес навчання наших дітей - максимально комфортним, з одного боку, а з іншого боку - максимально безпечним. Зараз можу сказати, що це буде обов’язкове вимірювання температури для всіх працівників, які приходять на роботу до навчальних закладів. Обов’язкове вимірювання температури для дітей. При температурі 37,2 і вище ані працівники, ані діти не можуть допускатися до роботи, до навчання", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що також обов’язково батьки мають приводити дітей в школу в масках і заходити в школу в них.

"Також буде обов’язковим, щоб існували антисептики, які знаходяться в школі, і звичайно, при догляді вчителів, діти повинні ними користуватись. Тобто, це такі загальні речі, які обов’язково підуть у правила, але все решта, я маю надію, що на наступному тижні,... всі ці правила вже будуть нами розроблені, і ми будемо подавати їх на затвердження для того, щоб заздалегідь всі знали, в який спосіб будуть навчатися наші діти. З одного боку. З іншого боку - власники відповідних навчальних закладів могли підготуватися до навчального року", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні розглядається можливість навчання дітей у дві зміни.