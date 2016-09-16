Телебашню на горе Карачун планируют установить до конца сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. До конца сентября, при благоприятных погодных условиях, телебашня на горе Карачун будет установлена. Об этом сообщил советник министра по вопросам восстановления вещания в зоне АТО, народный депутат Украины Александр Бригинец, передает УНН со ссылкой на пресс-службе Мининформполитикы.
"На Карачуне постоянно ведутся работы по восстановлению телебашни, которая обеспечит украинским вещанием значительную часть зоны АТО и укрепит наши информационные границы. На сегодняшний день установлено 14-ю секцию из запланированных 24-х. График установления приходится корректировать в связи с погодными условиями - мешает сильный порывистый ветер", - сообщил А.Бригинец.
По его словам, для установления используются конструкции из других телебашен, все они прошли тщательный осмотр.
"Установлен уже первый уровень оттяжек, 22-й секции будут выставлены 2-й уровень, а дальше останется установить самую высокую секцию - она будет завершающая. Эти работы, при благоприятных погодных условиях планируется завершить до конца сентября", - отметил советник.
Он также добавил, что на месте работает 2-3 бригады одновременно. В среднем, при хороших погодных условиях, строится 2 секции по три дня.
На станцию уже завезены новые антенные устройства для телерадиовещания, ожидается поставка радиочастотных фидеров. Общее количество передатчиков, которые будут установлены на РТПС "Краматорск": 14 аналоговых ТВ, 4 цифровые, 12 радиопередатчиков.
Напомним, общая высота башни будет около 186 метров, а общее количество секций башни - 24. Общий бюджет восстановления телебашни составляет 10 млн грн.