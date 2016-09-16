Телевежу на Карачуні планують встановити до кінця вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. До кінця вересня, за сприятливих погодних умов, телевежу на горі Карачун буде встановлено. Про це повідомив радник міністра з питань відновлення мовлення в зоні АТО, народний депутат України Олександр Бригинець, передає УНН з посиланням на пре-службу Мінінформполітики.
“На Карачуні постійно тривають роботи з відновлення телевежі, яка забезпечить українським мовленням значну частину зони АТО та укріпить наші інформаційні кордони. На сьогоднішній день встановлено 14-ту секцію із запланованих 24-х. Графік встановлення доводиться корегувати у зв’язку з погодними умовами — заважає сильний поривчастий вітер”, — повідомив О.Бригинець.
За його словами, для встановлення використовуються конструкції з інших телевеж, всі вони пройшли ретельний огляд.
“Наразі встановлено вже перший рівень відтяжок, 22-ї секції буде виставлено 2-й рівень, а далі залишиться встановити найвищу секцію — вона буде завершальна. Ці роботи, за сприятливих погодних умов, планується завершити до кінця вересня”, — зазначив радник.
Він також додав, що на місці працює 2-3 бригади одночасно. В середньому, при гарних погодних умовах, будується 2 секції за три дні.
На станцію вже завезені нові антенні пристрої для телерадіомовлення, очікується поставка радіочастотних фідерів. Загальна кількість передавачів, які будуть встановлені на РТПС “Краматорськ”: 14 аналогових ТБ, 4 цифрові, 12 радіопередавачів.
Нагадаємо, загальна висота вежі буде близько 186 метрів, а загальна кількість секцій вежі — 24. Загальний бюджет відновлення телевежі складає 10 млн грн.