Текущие счета итальянцев, за год подверглись сокращению на 152 млрд евро из-за инфляции

Цифра финансовых потерь касается периода с октября 2022 года по октябрь 2023 года. Среди причин - использование домохозяйствами своих сбережений, перемещение части ликвидности в банковские инструменты и повышение процентных ставок по кредитам.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Unimpresa и Corriere della Sera.

Детали

Текущие счета итальянцев пострадали от инфляции и стоимости жизни, пишет итальянское издание. Отмечается, что за период с октября 2022 года по октябрь 2023 года, общий баланс банковских депозитов семей и предприятий упал на 152 миллиарда евро, - с 1452 миллиардов до 1300 миллиардов. Это равно сокращению на 10,5%.

Данные касаются, когда итальянские семьи использовали свои сбережения, чтобы справиться со всплеском цен, а затем повышением процентных ставок по кредитам, и это заставило компании использовать свои банковские резервы для замены долг, который стал слишком обременительным.

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Среди факторов, которые повлияли на текущее положение:

Использование резервов, особенно домохозяйствами, но также и бизнесом, чтобы справиться с ростом цен;

Повышение процентных ставок по кредитам, которые стали слишком дорогими.

Еще один фактор - перемещение части ликвидности в банковские инструменты, которые обеспечивают клиентам более высокую доходность, отмечает исследовательский центр Unimpresa, согласно выводу которого, часть денег на текущих счетах, примерно 85 миллиардов, была перемещена на депозиты. По этим депозитам банки признают ставку вознаграждения в среднем более 3%, тогда как по текущим счетам средний показатель составляет менее 1%.

Общие частные депозиты сократились на 78 миллиардов евро (-4,5%) в период с октября 2022 года по октябрь 2023 года, перейдя с 1701 миллиарда до 1623 миллиарда. В частности, резервы домохозяйств сократились на 66 млрд евро (-5,6%), с 1170 млрд до 1104 млрд.

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Уменьшение депозитов отражает необходимость семей использовать свои сбережения, чтобы справиться с ростом цен и экономическими трудностями.

Инфляция - это худший и самый несправедливый из налогов: от него страдают самые слабые слои населения и он ограничивает возможности бизнеса инвестировать в рост. Индекс цен за последний год снизился с 10 до 5 процентов, но вред остался, и его все видят. Лекарства ЕЦБ оказались ограниченными и ограничительными - комментирует президент Unimpresa Джованна Феррара.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент "необходимо изменение тенденции, и стоимость денег должна быть снижена уже в первой половине 2024 года".

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