Технологии против кибератак: Главные вызовы и стратегии защиты на Киевском Международном форуме по кибербезопасности

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17185 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32538 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66883 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216512 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124326 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393046 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311899 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214020 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244357 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255202 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133817 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16071 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12753 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15542 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 13031 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133896 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216512 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393046 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255126 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311899 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3910 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15597 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46960 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72414 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57474 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Технологии против кибератак: Главные вызовы и стратегии защиты на Киевском Международном форуме по кибербезопасности

Киев • УНН

 • 12749 просмотра

На форуме KICRF обсудили, как Украина укрепляет цифровую защиту в условиях агрессивных хакерских атак со стороны России. IT-компания FAVBET Tech поддержала мероприятие.

Технологии против кибератак: Главные вызовы и стратегии защиты на Киевском Международном форуме по кибербезопасности

Как Украина укрепляет цифровую защиту, обсудили на Киевском Международном форуме по кибербезопасности (Kyiv International Cyber Resilience Forum, KICRF) — ведущем ежегодном мероприятии в области кибербезопасности Украины и Центрально-Восточной Европы, передает УНН.

Форум традиционно объединяет экспертов по кибербезопасности, представителей государственного сектора, бизнеса и международных организаций, являясь ключевой площадкой для обсуждения стратегий защиты от кибератак и формирования совместных действий по противодействию глобальным цифровым угрозам.

Панельная дискуссия KICRF с участием Евгения Владимирова, Артема Скрипника, Романа Соболя, Валерия Кулика-Куличенко и Сергея Галагана.

Особое внимание форума в этом году направлено на вызовы, с которыми столкнулась Украина в условиях агрессивных хакерских атак со стороны России. В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия "Поле кибербитвы: как Украина противостоит российской хакерской атаке", в которой приняли участие ведущие эксперты по кибербезопасности. Спикерами дискуссии выступили Евгений Владимиров, директор Центра кибербезопасности Национальной академии Службы безопасности Украины; Валерий Кулик-Куличенко, заместитель главы Укртрансбезопасности по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации; Роман Соболь, заместитель директора департамента безопасности НАК "Нафтогаз Украины"; Сергей Галаган, член правления НЭК "Укрэнерго" и Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.

"В условиях современной кибервойны мы понимаем, что каждая украинская компания, каждый государственный орган является потенциальной мишенью. За последние два года мы столкнулись с беспрецедентным ростом количества и сложности атак, но при этом получили бесценный опыт, который необходимо распространять и масштабировать. Именно поэтому FAVBET Tech сегодня участвует в KICRF и совместно с другими компаниями работает над развитием киберустойчивости Украины", — отметил  Артем Скрипник.

В этом году IT-компания FAVBET Tech поддержала мероприятие и стала партнером KICRF, продолжая свои усилия по развитию кибербезопасности в Украине и расширению сотрудничества для борьбы с цифровыми угрозами. С 2022 года компания является частью украинской цифровой армии, участвует в разработке ПО для нужд вооруженных сил, а с 2024 года — партнером ОО "Киберполк", которая занимается военно-информационными операциями и подготовкой специалистов по кибербезопасности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Технологии
Нафтогаз
Ichnia
Укрэнерго
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20