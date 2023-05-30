Таврическое направление: за сутки было уничтожено 9 единиц военной техники россиян, потери врага составили почти две роты
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. На Таврическом направлении украинские военные выполнили 781 огневое задание, уничтожив 9 единиц военной техники противника. Потери оккупационного войска убитыми и ранеными составили почти две роты. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 781 огневую задачу", - говорится в сообщении.
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Также, по информации, потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Всего за сутки было уничтожено и повреждено 9 единиц военной техники противника.
"В частности, танк, 2 гаубицы 2А65 “Мста-Б”, комплекс видеонаблюдения “Муром-М”, - отметил Тарнавский.
К этому он добавил, что было уничтожено 2 склада с боеприпасами врага.
Напомним
Во время ночной атаки российских войск на Киев уничтожено в небе над Украиной 29 из 31 запущенного ударного дрона типа Shahed.