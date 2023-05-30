Таврійський напрямок: за добу було знищено 9 одиниць військової техніки росіян, втрати ворога склали майже дві роти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На Таврійському напрямі українській військові виконали 781 вогневе завдання, знищивши 9 одиниць військової техніки противника. Втрати окупаційного війська вбитими та пораненими склали майже дві роти. Про це повідомляє. командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 781 вогневе завдання", - йдеться у повідомленні.
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Також, за інформацією, втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Загалом за добу було знищено та пошкоджено 9 одиниць військової техніки противника.
"Зокрема, танк, 2 гаубиці 2А65 “Мста-Б”, комплекс відеоспостереження “Муром-М”, - зазначив Тарнавський.
До цього він додав, що було знищено 2 склади з боєприпасами ворога.
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