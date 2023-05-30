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Таврійський напрямок: за добу було знищено 9 одиниць військової техніки росіян, втрати ворога склали майже дві роти

Таврійський напрямок: за добу було знищено 9 одиниць військової техніки росіян, втрати ворога склали майже дві роти

Київ • УНН

 • 1287585 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. На Таврійському напрямі українській військові виконали 781 вогневе завдання, знищивши 9 одиниць військової техніки противника. Втрати окупаційного війська вбитими та пораненими склали майже дві роти. Про це повідомляє. командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 781 вогневе завдання", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також, за інформацією, втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Загалом за добу було знищено та пошкоджено 9 одиниць військової техніки противника.

"Зокрема, танк, 2 гаубиці 2А65 “Мста-Б”, комплекс відеоспостереження “Муром-М”, - зазначив Тарнавський.

До цього він додав, що було знищено 2 склади з боєприпасами ворога.

Нагадаємо

Під час нічної атаки російських військ на Київ знищено у небі над Україною 29 із 31 запущеного ударного дрона типу Shahed.

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