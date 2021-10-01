Тарифы на газ в октябре: какую цену предлагают в различных областях

Детали

По-прежнему, в зависимости от компании, годовая, фиксированная цена “голубого топлива” в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), евод Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр), а также газоснабжающей компании Нафтогаз Украины (7, 96 грн за кубометр).

Самые же ценники на газ — 13,5 грн за куб — установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Однако в целом большинство компаний установила цены до 9 грн за кубометр.

Сезонные тарифные планы предусматривают равномерную оплату, то есть возможность платить за топливо равными частями ежемесячно.

Стоимость кубометра газа при этом обещают одинаковую до самого конца отопительного сезона. Таким образом можно избежать пиковой нагрузки на семейный бюджет в холодные зимние месяцы, равномерно распределив расходы на остальные месяцы.

Добавим

Шмыгаль ранее заявил , что готовность к отопительному сезону в Украине составляет более 90%, отопление местные власти включить, только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов и продержится так три дня подряд.

В Кабмине за чуть более, чем две недели до официального старта отопительного сезона заявили , что “никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет”. Однако, по решению регулятора, вопросы формирования тарифов отдали власти на местах.

Что касается денег на субсидии, то правительство для покрытия “недостатка” ранее просил ВР увеличить расходы на эти цели на 12 млрд грн в этом году. Решение по ВР пока не приняли — законопроект прошел только первое чтение.

По вопросу тарифов на электроэнергию, то с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп / кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн / кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принятая якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021, так объяснили в Минэнерго. С приближением нового зимнего сезона, для “экономных” потребителей тариф с октября снизили до 1,44 грн / кВт. Однако, это до сих пор выше, чем прошлогодний тариф.