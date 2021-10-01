Тарифи на газ у жовтні: яку ціну пропонують у різних областях

Деталі

Як і раніше, залежно від компанії, річна, фіксована ціна “блакитного палива” у вересні коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували Агросинтез Трейдінг (7,80 грн за кубометр), Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за кубометр), а також Газопостачальна компанія Нафтогаз України (7,96 грн за кубометр).

Найвищі ж цінники на газ — 13,5 грн за куб — встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Проте загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Сезонні тарифні плани передбачають рівномірну оплату, тобто можливість сплачувати за паливо рівними частинами щомісяця.

Вартість кубометра газу при цьому обіцяють однакову до самого кінця опалювального сезону. Таким чином можна уникнути пікового навантаження на сімейний бюджет у найхолодніші зимові місяці, рівномірно розподіливши витрати на решту місяців.

Додамо

Шмигаль раніше заявив, що готовність до опалювального сезону в Україні становить понад 90%, опалення місцева влада включить, щойно середньодобова температура впаде нижче 8 градусів і триматиметься так три дні поспіль.

У Кабміні за трохи більше, ніж два тижні до офіційного старту опалювального сезону заявили, що "жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде". Однак, за рішенням регулятора, питання формування тарифів віддали владі на місцях.

Що стосується грошей на субсидії, то уряд для покриття "нестачі" раніше просив ВР збільшити видатки на ці цілі на 12 млрд грн цього року. Рішення у ВР поки не ухвалили - законопроект пройшов лише перше читання.

Стосовно питання тарифів на електроенергію, то з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. З наближенням нового зимового сезону, для "економних" споживачів тариф з жовтня знизили до 1,44 грн/кВт. Однак, це і досі вище, ніж торішній тариф.