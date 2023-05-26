Тариф на электроэнергию для населения хотят повысить до 2,88 грн: НКРЭКУ предоставила предложения правительству

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"НКРЭКУ предоставляет предложения по внесению изменений в положение о возложении спецобязательств по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с внедрением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 с НДС", – говорится в письме в Минэнерго за подписью врио главы регулятора Руслана Кайдаша, переданном СМИ.

Детали

Как отмечается в письме, введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" (основные исполнители ПСО, за счет которых покрывается разница в рыночной цене э/э, что составляет сейчас примерно 6 грн/кВт-ч, и тарифами для населения – ред.) и приблизить механизм ПСО к сбалансированному состоянию.

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При этом также отмечается, что единственным действенным способом стабилизации механизма ПСО остается постепенное приведение цен к рыночному уровню.

НКРЭКУ указала, что в отношении указанных предложений о внесении изменений в положение о ПСО с 1 июня 2023 года проведены консультации с Секретариатом Энергетического сообщества.

Добавим

Как отмечает источник Энергореформы в правительстве, Кабмин будет рассматривать это предложение, и вероятнее всего, поддержит его, на своем заседании в ближайшее время.

Напомним, тариф для населения составляет 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч, и 1,68 грн/кВт-ч при потреблении больших объемов.