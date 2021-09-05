Талибы обязали женщин носить никаб в университетах

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Исламистское радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, вводит жесткие ограничения для женщин, желающих посещать вузы. В длинном своде правил, составленном ведомством талибов по вопросам высшего образования, указывается, что женщинам разрешено посещать частные университеты только в никабе (головной убор, скрывающий лицо и оставляющий только узкий проем для глаз), а занятия для них должны проходить в отдельном помещении. Если это невозможно, то между женской и мужской частями аудитории должен находиться занавес, приводит выдержки из этого документа в воскресенье, 5 сентября, агентство AFP, передает УНН.