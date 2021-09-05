Таліби зобов'язали жінок носити нікаб в університетах

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Пропонується, що викладати студенткам може тільки жінка або, якщо це неможливо, “літній чоловік з хорошим характером”.

Обмеження прав жінок за талібів

Коли таліби перебували при владі в Афганістані в перший раз — з 1996 по 2001 рік, — права жінок в країні були сильно обмежені. Зокрема, їм заборонялося працювати, а дівчаткам — відвідувати школу. Під час перебування в Афганістані міжнародних збройних сил, з 2001 по 2021 роки, в країні виникло безліч приватних вищих шкіл та університетів, де жінки могли навчатися разом з чоловіками.

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Багато в Афганістані побоюються, що після захоплення влади “Талібаном” обмеження для жінок знову вступлять в силу. З 2 по 4 вересня в Кабулі йшли демонстрації активісток, які вимагають, крім іншого, включити жінок до складу нового уряду Афганістану.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, 4 вересня таліби застосували для розгону цих протестів сльозогінний газ.