Талибы угрожали афганцам, которые учились у ЦРУ - WP

Детали
Как отмечает газета, элитные группы афганских спецназовцев, обученные ЦРУ, помогли эвакуировать около 2 тыс. американцев, а также 5,5 тыс. сотрудников посольств, граждан третьих стран и афганцев, которые могли столкнуться с расправой талибов.
Издание пишет, что талибы идентифицировали некоторых бойцов афганского спецназа и отправили им текстовые сообщения, угрожая убить их вместе с семьями.
WP сообщает, что подразделения сил спецназначения проходили обучение на объекте Eagle Base, который был организован ЦРУ в 2001 году на территории бывшего кирпичного завода. Их основной задачей было антитеррористические рейды, однако после захвата власти талибами они помогали США проводить эвакуацию в аэропорту Кабула.
По словам собеседника газеты, во время наступления талибов большая часть этих сил была дислоцирована на юге страны, однако после захвата власти “Талибаном” они направились в Кабул, чтобы помочь при эвакуации. В некоторых случаях им приходилось “пробиваться с боем” в столицу, добавил он.
Высокопоставленный представитель администрации США сообщил изданию, что подразделения спецназа работали с американскими военными и представителями Госдепартамента, но в первую очередь они контактировали с ЦРУ, которое их учили.
Напомним
США объявили об уходе своего военного контингента из Афганистана в апреле, это вызвало обострение противостояния “Талибана” и официального правительства Афганистана. Вслед за США о начале вывода войск из страны с 1 мая объявили союзники по НАТО.
Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.