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Таліби погрожували афганцям, які навчалися у ЦРУ - WP

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Представники сил спеціального призначення Афганістану, які навчалися у Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США і допомагали американцям при евакуації з Кабула, отримують погрози від “Талібану”. Про це пише The Washington Post (WP) з посиланням на діючих і колишніх американських чиновників, передає УНН.

Деталі

Як зазначає газета, елітні групи афганських спецназівців, навчені ЦРУ, допомогли евакуювати близько 2 тис. американців, а також 5,5 тис. співробітників посольств, громадян третіх країн і афганців, які могли зіткнутися з розправою талібів.

Видання пише, що таліби ідентифікували деяких бійців афганського спецназу і відправили їм текстові повідомлення, погрожуючи вбити їх разом з сім’ями.

WP повідомляє, що підрозділи сил спецпризначення проходили навчання на об’єкті Eagle Base, який був організований ЦРУ в 2001 році на території колишнього цегельного заводу. Їх основним завданням було антитерористичні рейди, проте після захоплення влади талібами вони допомагали США проводити евакуацію в аеропорту Кабула.

За словами співрозмовника газети, під час наступу талібів велика частина цих сил була дислокована на півдні країни, проте після захоплення влади “Талібаном” вони попрямували в Кабул, щоб допомогти при евакуації. У деяких випадках їм доводилося “пробиватися з боєм” до столиці, додав він.

Високопоставлений представник адміністрації США повідомив виданню, що підрозділи спецназу працювали з американськими військовими і представниками Держдепартаменту, але в першу чергу вони контактували з ЦРУ, яке їх навчало.

Нагадаємо

США оголосили про відхід свого військового контингенту з Афганістану в квітні, це викликало загострення протистояння “Талібану” і офіційного уряду Афганістану. Слідом за США про початок виведення військ з країни з 1 травня оголосили союзники по НАТО.

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

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