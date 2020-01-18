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Таксист пойдет под суд за изнасилование и ограбление киевлянки

Киев • УНН

 • 15335 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В столице будут судить таксиста, который подозревается в том, что изнасиловал и ограбил киевлянку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Таксист пойдет под суд за изнасилование и ограбление киевлянки

Происшествие произошло в конце августа 2019 года. Тогда в столичную полицию обратилась киевлянка, которая сообщила об изнасиловании и исчезновении драгоценностей.

В рамках досудебного расследования установлено, что таксист подвозил женщину. Она находилась в нетрезвом состоянии, поэтому водитель решил воспользоваться этим и изнасиловать, а после забрать золотое кольцо и дорогие очки. После содеянного мужчина отвез 33-летнюю киевлянку домой.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый 41-летний житель Киевской области. Задержанному объявили о подозрении о совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 186 (грабеж) и частью первой статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. На период досудебного расследования в качестве меры пресечения суд избрал фигуранту круглосуточный домашний арест на два месяца, а четыре месяца злоумышленник находился под ночным домашним арестом.

"Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительное заключение передано в Голосеевский районный суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее столичный таксист-насильник получил восемь лет за решеткой.

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