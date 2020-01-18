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Таксист піде під суд за зґвалтування та пограбування киянки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. У столиці судитимуть таксиста, який підозрюється у тому, що зґвалтував та пограбував киянку. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Таксист піде під суд за зґвалтування та пограбування киянки

Подія сталася наприкінці серпня 2019 року. Тоді до столичної поліції звернулася киянка, яка повідомила про зґвалтування та зникнення коштовностей.

У межах досудового розслідування встановлено, що таксист підвозив жінку. Вона перебувала напідпитку, тому водій вирішив скористатися її станом та зґвалтувати, а після забрати золоту обручку та дорогі окуляри. Після скоєного чоловік відвіз 33-річну киянку додому.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 41-річний житель Київської області. Затриманому оголосили про підозру про вчинення злочинів, передбачених частиною першою статті 186 (Грабіж) та частиною першою статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування як запобіжний захід суд обрав фігуранту цілодобовий домашній арешт на два місяці, а чотири місяці зловмисник перебував під нічним домашнім арештом.

"Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано до Голосіївського районного суду. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, раніше столичний таксист-ґвалтівник отримав вісім років за ґратами.

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