"Такие переговоры вы предлагаете?": Зеленский показал последствия удара россии по Николаеву

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"Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруху. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления", – написал Зеленский в Facebook.

Напомним

В ночь на 1 ноября российские войска атаковали Николаев ракетами С-300. В результате обстрела есть разрушения, один человек погиб.