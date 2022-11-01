"Такі перемовини ви пропонуєте?": Зеленський показав наслідки удару росії по Миколаєву
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з наслідками ракетного удару російських військ по Миколаєву, який стався цієї ночі, передає УНН.
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"Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи. Єдиним можливим фіналом вашої цинічної тактики стане поразка і справедливе покарання за всі злочини", – написав Зеленський у Facebook.
Нагадаємо
У ніч на 1 листопада російські війська атакували Миколаїв ракетами С-300. Внаслідок обстрілу є руйнування, одна людина загинула.