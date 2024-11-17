Тайсон подробно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

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58-летний Майк Тайсон признался, что в июне чуть не умер из-за потери крови и нуждался в 8 переливаниях. Несмотря на проигрыш 27-летнему блогеру Джейку Полу, легенда бокса считает себя победителем.

Легенда бокса 58-летний Майк Тайсон хотя и проиграл бой 27-летнему блогеру, впрочем считает себя победителем, поскольку "чуть не умер" в июне и должен был бороться, чтобы восстановиться.

Пишет УНН со ссылкой на страницу боксера-ветерана на платформе Х.

Майк Тайсон объяснил свои проблемы со здоровьем, которые изначально задержали проведение поединка с Джейком Полом.

"Я чуть не умер в июне. Мне сделали 8 переливаний крови. Я потерял половину своей крови и 25 фунтов (более 11 кг) в больнице, и мне пришлось бороться, чтобы выздороветь, чтобы я мог драться, поэтому я победил".

Справка

Бывший доминант в тяжелом весе проиграл в пятницу интернет-звезде Джейку Полу. Некоторые фанаты были озадачены, поскольку было понятно, что у железного Майка, все же немного шансов против противника, который был на 31 год моложе его.

Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов15 нояб. 2024, 08:59 • 100400 просмотров

Но Тайсон благодарен за вечер и не жалеет, что снова вышел на ринг.

"Это один из тех моментов, когда ты проигрываешь, но все равно выигрываешь", - написал Тайсон. 

Для моих детей видеть, как я хожу с ног до головы и заканчиваю восемь раундов с талантливым боксером, вдвое моложе меня, перед переполненным стадионом Dallas Cowboys - это опыт, которого никто не имеет права требовать. Спасибо

- подытожил он.

Легенда бокса Тайсон уступил 27-летнему блогеру16 нояб. 2024, 06:48 • 17813 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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