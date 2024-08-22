Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В замке Харпут завершена реставрация древней цистерны периода Урарту. Резервуар глубиной 30 метров, высеченный в скале, вскоре станет доступным для посетителей.

Завершена реставрация почти 2800-летней цистерны, обнаруженной археологами в замке Харпут, где 3 тысячи лет до н.э., в период древнего государства Урарту, существовало поселение.

Пишет УНН с ссылкой на информационное агентство Anadolu Ajansı.

Детали

В Турции завершена реставрация почти 2800-летнего резервуара для воды. Артефакт был обнаружен в крепости Харпут в регионе Восточная Анатолия. Объект является важной археологической находкой не только для Турции, но и для мира. В этом месте существовало поселение периода древнего государства Урарту.

Справка

Урарту - древняя страна на юго-западе Азии, расположенная в горном регионе к юго-востоку от Черного моря и к юго-западу от Каспийского моря. Сегодня регион разделен между Арменией, восточной Турцией и северо-западным Ираном.

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Археологические раскопки и реставрационные работы в замке Харпут начаты в 2004 году. После урартов здесь раскапывают следы и находки римской, византийской, сасанидской, артукидской, сельджукской, сельджукской, дулкадирогулларской, сефевидской и османской цивилизаций.

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Тайна вскоре будет открыта для туристов

Руководитель археологических работ в Харпуте Исмаил Айтач заверил, что 2800-летний водный резервуар будет открыт для посетителей после того, как к нему проложат подъездную дорогу.

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Резервуар высечен в скале, к нему ведут 52 ступеньки.

Диаметр - около 4,5 метров. Резервуар имеет глубину 30 метров.

По словам археологов, он является "крупнейшим из высеченных в естественной скале в Турции".

"Когда вода в нем заканчивалась, его использовали для хранения продуктов", - рассказал Исмаил Айтач.

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Специалист отметил, что в крепости есть много резервуаров меньшего размера, но больших резервуаров с лестницей только два.

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В сельджукский период один из них использовали как темницу, где удерживали короля крестоносцев.

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