рф полагается на несознательных американцев для распространения предвыборной дезинформации, используя коммерческие пиар-фирмы и частные пиар-фирмы. Пишет УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Детали

Высокопоставленные чиновники разведки США утверждают, что Россия продолжает представлять существенную угрозу, когда речь идет о дезинформации о выборах.

Американская общественность должна знать, что контент, который они читают в Интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если кажется, что он исходит от соотечественников или происходит из Соединенных Штатов - заявил чиновник из Офиса директора национальной разведки, который провел брифинг для журналистов.

Указывается, что россия обращается к несознательным американцам и коммерческим фирмам для распространения дезинформации о президентской гонке в США. По словам представителей разведки, не только россия, но и Иран и Китай неизменны в решимости заполнить интернет ложными и подстрекательскими заявлениями об американской демократии.

Пример

После нападения на Трампа российские дезинформационные агентства быстро усилили заявления о том, что риторика демократов привела к стрельбе, или даже безосновательные теории заговора, предполагающие, что Байден или украинское правительство организовали покушение.

Эти пророссийские голоса пытались связать покушение с продолжающейся войной России против Украины - говорится в заключении Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета, которая отслеживает российскую дезинформацию.

Центр протидії дезінформації попереджає про посилення російської пропаганди