Киев • УНН
Россия привлекает несознательных американцев и коммерческие фирмы для распространения дезинформации о выборах в США. Разведка США предупреждает об угрозе иностранной пропаганды в соцсетях и интернете.
рф полагается на несознательных американцев для распространения предвыборной дезинформации, используя коммерческие пиар-фирмы и частные пиар-фирмы. Пишет УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Детали
Высокопоставленные чиновники разведки США утверждают, что Россия продолжает представлять существенную угрозу, когда речь идет о дезинформации о выборах.
Американская общественность должна знать, что контент, который они читают в Интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если кажется, что он исходит от соотечественников или происходит из Соединенных Штатов
Указывается, что россия обращается к несознательным американцам и коммерческим фирмам для распространения дезинформации о президентской гонке в США. По словам представителей разведки, не только россия, но и Иран и Китай неизменны в решимости заполнить интернет ложными и подстрекательскими заявлениями об американской демократии.
Пример
После нападения на Трампа российские дезинформационные агентства быстро усилили заявления о том, что риторика демократов привела к стрельбе, или даже безосновательные теории заговора, предполагающие, что Байден или украинское правительство организовали покушение.
Эти пророссийские голоса пытались связать покушение с продолжающейся войной России против Украины
Центр протидії дезінформації попереджає про посилення російської пропаганди29 июля 2024, 23:34 • 103400 просмотров