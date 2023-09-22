Священнослужителей рпц, шпионивших в Европе, выдворили из Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Болгарское ведомство безопасности объявило о выдворении трех священнослужителей рпц из-за деятельности "направленной против национальной безопасности и интересов". Одного из них архимандрита вассиана, накануне не впустили в Северную Македонию. Он был уличен в шпионаже, пишет DW, передает УНН.
Детали
Государственное агентство национальной безопасности Болгарии сообщило 21 сентября о выдворении одного гражданина россии и двух граждан беларуси "в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов" страны.
Отмечается, что они были связаны с "реализацией различных элементов гибридной стратегии рф по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов".
В министерстве иностранных дел рф рассказали, что болгария высылает настоятеля русской православной церкви (рпц) в Софии вассиана, а также секретаря и еще одного неназванного "работника храма".
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За несколько дней до этого деятельность архимандрита вассиана привлекла внимание властей Северной Македонии. Ему запретили туда въезд ввиду "получения от компетентных органов информации о совершенных россиянами действиях, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических отношениях".
По данным местных СМИ, вассиан неоднократно приезжал в страну и встречался с представителями македонской церкви, противодействуя их сотрудничеству с Православной церковью Украины (ПЦУ), "выполняя задание российской разведки" по разделению церкви в Македонии.
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