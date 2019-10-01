Всемирный банк: доход на душу населения в Украине - чуть ли не самый низкий по региону
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Доход на душу населения и производительность труда в Украине находятся на едва ли не самом низком уровне в регионе. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка, передает УНН.
"Доход на душу населения и производительность труда находятся на едва ли не самом низком в регионе уровне, при этом продолжается снижение численности населения", - говорится в обзоре.
Отмечается, что в период с 1999 по 2017 год, когда в Украине формировался частный сектор, средний темп роста дохода на душу населения составлял 3,3% в год, тогда как средний показатель стран Содружества Независимых Государств составил 5,6%, а стран, не являющихся членами СНГ, - 3,6%.
"Экономические преобразования в Украине остаются незавершенными, и несмотря на то, что экономика несколько развилась, рост дохода на душу населения остается неустойчивым", - добавили во Всемирном банке.
Как сообщал УНН, ранее в МВФ отметили, что ВВП на душу населения в Украине остается очень низким.