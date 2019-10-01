Світовий банк: дохід на душу населення в Україні - чи не найнижчий по регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Дохід на душу населення та продуктивність праці в Україні перебувають на чи не найнижчому рівні в регіоні. Про це йдеться в огляді Світового банку, передає УНН.
"Дохід на душу населення та продуктивність праці перебувають на чи не найнижчому в регіоні рівні; при цьому триває зниження чисельності населення", - йдеться в огляді.
Зазначається, що у період з 1999 по 2017 рік, коли в Україні формувався приватний сектор, середній темп зростання доходу на душу населення становив 3,3% на рік, тоді як середній показник країн Співдружності Незалежних Держав становив 5,6%, а країн, що не є членами СНД, — 3,6%.
"Економічні перетворення в Україні залишаються незавершеними, і попри те, що економіка дещо розвинулась, зростання доходу на душу населення залишається нестійким", - додали у Світовому банку.
Як повідомляв УНН, раніше у МВФ зазначили, що ВВП на душу населення в Україні залишається дуже низьким.