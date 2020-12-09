Мировые цены на нефть упали

По данным издания по состоянию на 8:17, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 45,46 доллара за баррель, потеряв 0,31%.

Цены на нефть выросли в конце прошлой недели, после того, как основные производители согласились продолжать ограничивать производство, чтобы справиться со спросом, на который повлиял коронавирус, но компромисс не оправдал ожиданий, пишет Reuters. Так, цены накануне снизились, в частности, на фоне карантинных ограничений.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны этого года. Однако, с определенными послаблениями - согласно новым договоренностям, с начала 2021 года ограничения изменятся: в январе участники альянса смогут увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Условия соглашения будут пересматриваться ежемесячно, отмечает ВВС.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

На данный момент заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривает ограничение добычи на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021 года до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря. ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей в сутки, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке.

Новости о прогрессе в области вакцин против COVID-19 в последнее время привели к определенному укреплению цен на нефть.