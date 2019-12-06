Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром упали в цене до 63,14 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,23 доллара за баррель, потеряв 0,34%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.