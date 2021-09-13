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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117306 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Свитолина вошла в топ-4 рейтинга лучших теннисисток мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина в обновленном рейтинге WTA поднялась с пятого места на четвертое, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Детали

27-летняя Свитолина имеет в активе 4860 очков, что на 64 больше, чем у японки Наоми Осаки, которая потеряла две строчки. На третьей ступени идет чешка Плишкова (5315).

Киевлянка Ангелина Калинина поднялась на 12 позиций в табеле о рангах и в очередной раз обновила свой персональный рекорд, поднявшись на 64-ю строчку мировой классификации.

Вторая и третья ракетки Украины - Даяна Ястремская и Марта Костюк соответственно - на этой неделе занимают 53 и 56 места соответственно.

Катарина Завацкая поднялась на 135 место (8), а Екатерина Козлова опустилась на 142 (-15). Леся Цуренко на этой неделе занимает 165 место (15).

Отметим, что 17-летняя украинка Анастасия Соболева также обновила рекорд - 622-я позиция.

Дополнение

Юная победительница "US Open" осуществила феноменальный рывок с 150-го на 23 место.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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