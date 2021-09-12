Британська тенісистка виграла дебютний US Open в 18 років

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Емма Радукану займає 150-е місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). 18-річна тенісистка вперше в кар'єрі брала участь в US Open. У чвертьфіналі турніру вона здобула перемогу над діючою олімпійською чемпіонкою Беліндою Бенчіч зі Швейцарії.

Лейла Фернандес займає 73-е місце в рейтингу WTA. За свою кар'єру вона заробила один титул в одиночному розряді. Спортсменка вперше в кар'єрі подолала другий раунд турніру.

Нагадаємо

Український тенісист В'ячеслав Бєлінський пробився до фіналу парних змагань на Відкритому чемпіонаті США серед юніорів.