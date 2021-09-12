Британська тенісистка виграла дебютний US Open в 18 років
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Британська тенісистка Емма Радукану виграла фінал Відкритого чемпіонату США (US Open) проти Лейли Фернандес з Канади. Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 6:3, передає УНН із посиланням на результати змагань.
Деталі
Емма Радукану займає 150-е місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). 18-річна тенісистка вперше в кар'єрі брала участь в US Open. У чвертьфіналі турніру вона здобула перемогу над діючою олімпійською чемпіонкою Беліндою Бенчіч зі Швейцарії.
Лейла Фернандес займає 73-е місце в рейтингу WTA. За свою кар'єру вона заробила один титул в одиночному розряді. Спортсменка вперше в кар'єрі подолала другий раунд турніру.
Нагадаємо
Український тенісист В'ячеслав Бєлінський пробився до фіналу парних змагань на Відкритому чемпіонаті США серед юніорів.