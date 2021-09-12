Британская теннисистка выиграла дебютный US Open в 18 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Британская теннисистка Эмма Радукана выиграла финал Открытого чемпионата США (US Open) против Лейлы Фернандес из Канады. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, передает УНН со ссылкой на результаты соревнований.
Детали
Эмма Радукана занимает 150-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 18-летняя теннисистка впервые в карьере участвовала в US Open. В четвертьфинале турнира она одержала победу над действующим олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Лейла Фернандес занимает 73 место в рейтинге WTA. За свою карьеру она заработала один титул в одиночном разряде. Спортсменка впервые в карьере преодолела второй раунд турнира.
Напомним
Украинский теннисист Вячеслав Белинский пробился в финал парных соревнований на Открытом чемпионате США среди юниоров.