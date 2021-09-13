Світоліна увійшла до топ-4 рейтингу найкращих тенісисток світу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна в оновленому рейтингу WTA піднялася з п'ятого місця на четверте, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
Деталі
27-річна Світоліна має в активі 4860 очок, що на 64 більше, ніж у японки Наомі Осаки, яка втратила два рядки. На третьому щаблі йде чешка Кароліна Плішкова (5315).
Киянка Ангеліна Калініна піднялася на 12 позицій у табелі про ранги і в черговий раз оновила свій персональний рекорд, піднявшись на 64-й рядок світовій класифікації.
Друга і третя ракетки України - Даяна Ястремська та Марта Костюк відповідно - на цьому тижні займають 53 і 56 місця відповідно.
Катаріна Завацька піднялася на 135 місце (+8), а Катерина Козлова опустилася на 142-е (-15). Леся Цуренко на цьому тижні займає 165 місце (+15).
Відзначимо, що 17-річна українка Анастасія Соболєва також оновила рекорд – 622-га позиція.
Доповнення
Юна тріумфаторка "US Open" здійснила феноменальний ривок із 150-го на 23 місце.