К вечеру, 23 июля, в Украине ослабли графики отключений электроэнергии. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

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Сегодня, с 21:00 до 24:00, будут действовать две очереди отключений вместо трех - заявили в «Укрэнерго».

В компании объяснили, что графики ослабили из-за фактическое потребление ниже прогнозного уровня

Лише дві черги: в Укренерго пояснили, як вимикатимуть світло 24 липня