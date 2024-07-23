Завтра, 23 июля, по всей Украине графики отключений света. Почти весь день будет действовать только одна очередь отключений. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

24 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.

С 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений;

В остальные часы облэнерго будут применять две очереди одновременно



- заявили в компании.

Напомним

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украина активно готовится к зимнему сезону, ремонтируя энергетическую инфраструктуру и развивая распределенную генерацию. Правительство упрощает процедуры и предоставляет льготы для установки альтернативных источников энергии.