Завтра, 25 июля, в Украине будут работать графики отключений света с 16:00 до 22:00. Из-за уменьшения энергодефицита будут выключать только одну очередь, сообщили в НЭК 'Укрэнерго'.
Завтра, 25 июля, по всей Украине будут работать графики отключений света. Благодаря тому, что энергодефицит уменьшился - будут выключать только одну очередь. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
В компании напоминают, что завтра меры ограничения не будут применяться до 16:00.
С 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений
Дополнение
Ранее в ДТЭК заявили, что завтра графики отключений света в Украине не будут действовать до 16:00. Причина - уменьшение энергодефицита в системе.
Ще один блок АЕС підключили до мережі, графіки відключень у низці регіонів скасували до 18:00 - Міненерго24 июля 2024, 07:29 • 16464 просмотра