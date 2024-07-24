Завтра, 25 июля, по всей Украине будут работать графики отключений света. Благодаря тому, что энергодефицит уменьшился - будут выключать только одну очередь. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

В компании напоминают, что завтра меры ограничения не будут применяться до 16:00.

С 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений - заявили в «Укрэнерго».

Дополнение

Ранее в ДТЭК заявили, что завтра графики отключений света в Украине не будут действовать до 16:00. Причина - уменьшение энергодефицита в системе.

Ще один блок АЕС підключили до мережі, графіки відключень у низці регіонів скасували до 18:00 - Міненерго