Спутниковые снимки показывают масштаб разрушений в Соледаре

Детали

На первом снимке, сделанном 1 августа прошлого года, виден ряд целых домов.

Вторая фотография, которая была сделана 10 января 2023 года, показывает заснеженный пейзаж, на котором не видно ни одного не пострадавшего здания, некоторые кварталы полностью снесены.

Представители войск РФ утверждают, что взяли Соледар под контроль, украинские власти настаивают, что бои за город продолжаются и называют российские заявления ложью.

Напомним

В самой горячей точке фронта Соледаре, что в Донецкой области, осталось 559 гражданских людей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.