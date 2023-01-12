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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21266 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Спутниковые снимки показывают масштаб разрушений в Соледаре

Киев • УНН

 • 695128 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Американская компания Maxar опубликовала в своем Twitter два спутниковых снимка, которые показывают масштаб разрушений в городе Соледар в Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои, передает УНН.

Спутниковые снимки показывают масштаб разрушений в Соледаре

Детали

На первом снимке, сделанном 1 августа прошлого года, виден ряд целых домов.

Вторая фотография, которая была сделана 10 января 2023 года, показывает заснеженный пейзаж, на котором не видно ни одного не пострадавшего здания, некоторые кварталы полностью снесены.

Представители войск РФ утверждают, что взяли Соледар под контроль, украинские власти настаивают, что бои за город продолжаются и называют российские заявления ложью.

Напомним

В самой горячей точке фронта Соледаре, что в Донецкой области, осталось 559 гражданских людей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

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