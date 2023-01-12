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Супутникові знімки показують масштаб руйнувань у Соледарі

Київ • УНН

 • 695128 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Американська компанія Maxar опублікувала у своєму Twitter два супутникові знімки, які показують масштаб руйнувань у місті Соледар у Донецькій області, де зараз тривають запеклі бої, передає УНН.

Супутникові знімки показують масштаб руйнувань у Соледарі

Деталі

На першому знімку, зробленому 1 серпня минулого року, видно низку цілих будинків.

Друга фотографія, яка була зроблена 10 січня 2023 року, показує засніжений краєвид, на якому не видно жодної будівлі, що не постраждала, деякі квартали повністю знесені.

Представники військ РФ стверджують, що взяли Соледар під контроль, українська влада наполягає, що бої за місто продовжуються і називають російські заяви брехнею.

Нагадаємо

У найгарячішій точці фронту Соледарі, що у Донецькій області, залишилося 559 цивільних людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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