Сумщина: россияне обстреляли восемь громад в приграничье

Российские военные системно обстреливают населенные пункты Сумской области в приграничной зоне. В понедельник ударом российских минометов, артиллерии и FPV дронов оказались жители восьми общин области. О последствиях обстрелов рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв из минометов, артиллерии и использования FPV дронов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская громады. - сообщили в ОВА.

Детали

По данным областной военной администрации российские захватчики обстреляли из минометов жителей Середино-Будской, Шалыгинской, Великописаревской, Юнаковской и Эсманьской громад.

Кроме того, 9 мин сбросили россияне на территорию Мирополья. А Белополье обстреляли из артиллерии.

Больше всего в понедельник досталось жителям Краснопольской громады. Там захватчики против мирных жителей применили не только минометы, но и артиллерию и ударные FPV дронами. Последние по территории общины выпускали дважды.

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