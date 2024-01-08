Сумщина: росіяни обстріляли вісім громад у прикордонні
Київ • УНН
Російські війська обстріляли вісім громад у Сумській області з мінометів, артилерії та безпілотників, спричинивши численні вибухи та руйнування.
Російські військові системно обстрілюють населені пункти Сумської області у прикордонній зоні. У понеділок ударом російських мінометів, артилерії та FPV дронів опинились мешканці восьми громад області. Про наслідки обстрілів розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух з мінометів, артилерії та використання FPV дронів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.
Деталі
За даними обласної військової адміністрації російські загарбники обстріляли з мінометів жителів Середино-Будської, Шалигинської, Великописарівської, Юнаківської та Есманьської громад.
Крім того, 9 мін скинули росіяни на територію Миропілля. А Білопілля обстріляли з артилерії.
Найбільше у понеділок дісталось мешканцям Краснопільської громади. Там загарбники проти мирних мешканців застосували не лише міномети, а й артилерію та ударні FPV дронами. Останні по території громади випускали двічі.
Двоє окупантів отримали поранення, решта "контужених" втекла: прикордонники показали кадри атаки на Харківщині08.01.24, 16:13 • 26369 переглядiв