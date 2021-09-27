Сухо и по-осеннему тепло: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Украине сегодня ожидается сухая и по-осеннему теплая погода, сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу синоптиков, 27 сентября в Украине переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°, на Закарпатье и Прикарпатье 18-22°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 6-9°, днем 13-15°.
Добавим
Сегодня, 27 сентября, отмечают Всемирный день туризма, верующие празднуют Воздвижение Креста Господня.