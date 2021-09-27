Сухо і по-осінньому тепло: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. В Україні сьогодні очікується суха і по-осінньому тепла погода, повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 27 вересня в Україні мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 18-22°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 6-9°, вдень 13-15°.
Додамо
Сьогодні, 27 вересня, відзначають Всесвітній день туризму, а віряни святкують Воздвиження Хреста Господнього.