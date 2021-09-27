Сухо і по-осінньому тепло: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 27 вересня в Україні мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 18-22°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 6-9°, вдень 13-15°.

Додамо

Сьогодні, 27 вересня, відзначають Всесвітній день туризму, а віряни святкують Воздвиження Хреста Господнього.