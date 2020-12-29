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Судам хотят разрешить плавать по Днепру целый год

Киев • УНН

 • 20052 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Навигация на Днепре, которую обычно закрывают на зимний период, продлена до 15 января 2021 года. Вместе с тем не исключено, если в дальнейшем погода позволит, осуществление этой навигации круглый год. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, на фоне падения объемов грузоперевозок по Днепру в этом году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Судам хотят разрешить плавать по Днепру целый год

"Морская администрация продлила сезон речной навигации на Днепре до 15 января 2021-го. И если в дальнейшем погода позволит, мы хотим осуществлять эту навигацию целый год", - отметил глава министерства.

В ведомстве отметили при этом, что, несмотря на коронакризис и изменения в госбюджет, капремонт шлюзов на Днепре продолжается. Финансирование этих проектов идет за счет еврофинансирования в размере 232,2 грн, которые были получены в начале августа.

Добавим, в ноябре бизнес-сообщество призвало не прекращать судоходство по Днепру, поскольку сейчас погодные условия являются благоприятными, и, учитывая опыт прошлого года, могут оставаться такими в течение всего зимнего сезона.

По данным АМПУ, по итогам января-ноября 2020 года грузовые перевозки главной рекой Украины Днепром достигли 10,05 млн т, что на 747,8 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Было осуществлено 10 473 рейса, что на 5,3% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года.

За отчетный период значительный рост показали перевозки нефтепродуктов, +16% до 43,4 тыс. т, металлопродукция +9,1% до 1,67 млн т, и строительные материалы +7,3% до 5,14 млн т. За 11 месяцев объемы перевозки зерновых по Днепру сократились почти на треть. Так, за отчетный период по Днепру было перевезено 3,19 млн т зерновых, тогда как в прошлом данный показатель составлял 4,43 млн тонн, добавили в АМПУ.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла законопроект о речном транспорте.

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