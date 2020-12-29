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Суднам хочуть дозволити плавати по Дніпру цілий рік

Київ • УНН

 • 20052 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Навігація на Дніпрі, яку зазвичай закривають на зимовий період, продовжена до 15 січня 2021 року. Водночас не виключено, якщо надалі погода дозволятиме, здійснення цієї навігації цілий рік. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, на тлі падіння обсягів вантажоперевезень по Дніпру цього року, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Суднам хочуть дозволити плавати по Дніпру цілий рік

“Морська адміністрація продовжила сезон річкової навігації на Дніпрі до 15 січня 2021-го. І якщо надалі погода дозволятиме, ми хочемо здійснювати цю навігацію цілий рік”, — зазначив очільник міністерства.

У відомстві зауважили при цьому, що попри коронакризу та зміни до держбюджету капремонт шлюзів на Дніпрі триває. Фінансування цих проектів йде за рахунок єврокоштів у розмірі 232,2 млн грн, які були отримані на початку серпня.

Додамо, у листопаді бізнес-спільнота закликала не припиняти судноплавство по Дніпру, оскільки наразі погодні умови є сприятливими, і, враховуючи досвід минулого року, можуть залишатися такими протягом усього зимового сезону. 

За даними АМПУ, за підсумками січня-листопада 2020 року вантажні перевезення головною рікою України Дніпром досягли 10,05 млн т, що на 747,8 тис. т менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Було здійснено 10 473 рейси, що на 5,3% менше, ніж за 11 місяців 2019 року.

За звітний період значний ріст показали перевезення нафтопродуктів, +16% до 43,4 тис. т, металопродукція +9,1% до 1,67 млн т, та будівельні матеріали +7,3% до 5,14 млн т. За 11 місяців обсяги перевезення зернових по Дніпру скоротилися майже на третину. Так, за звітний період по Дніпру було перевезено 3,19 млн т зернових, тоді як в минулому даний показник становив 4,43 млн тонн, додали в АМПУ.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект про річковий транспорт.

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