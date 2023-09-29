Будут судить Януковича и еще трех людей, которые завладели угодьями "Сухолучья"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и еще трех человек, которые завладели земельным участком площадью 17,5 га в Киевской области на более 22 млн грн. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, пишет УНН.

Цитата

«28 сентября 2023 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении беглого экс-президента и еще трех человек, которые завладели земельным участком площадью 17,5 га в Киевской области. Квалификация: ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины», - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в 2007 году Янукович (на момент совершения преступления – премьер-министр) завладел земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области.

Для этого он инициировал принятие ряда управленческих решений, согласно которым земли незаконно передали от Кабмина в управление Киевской областной государственной администрации.

По данным экспертизы, ориентировочная стоимость земельных участков составляет более 22 млн грн.

В течение 2009-2011 годов на этой земле построили гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.

Дополнение

Правоохранители расследовали дело с 2019 года. По материалам, собранным в ходе расследования, Министерство юстиции подало административный иск о взыскании в доход государства активов бывшего президента, в том числе и гостинично-ресторанного комплекса, построенного на упомянутом земельном участке. ВАКС удовлетворил иск.

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