Будут судить Януковича и еще трех людей, которые завладели угодьями "Сухолучья"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и еще трех человек, которые завладели земельным участком площадью 17,5 га в Киевской области на более 22 млн грн. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, пишет УНН.
Цитата
«28 сентября 2023 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении беглого экс-президента и еще трех человек, которые завладели земельным участком площадью 17,5 га в Киевской области. Квалификация: ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины», - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, в 2007 году Янукович (на момент совершения преступления – премьер-министр) завладел земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области.
Для этого он инициировал принятие ряда управленческих решений, согласно которым земли незаконно передали от Кабмина в управление Киевской областной государственной администрации.
По данным экспертизы, ориентировочная стоимость земельных участков составляет более 22 млн грн.
В течение 2009-2011 годов на этой земле построили гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.
Дополнение
Правоохранители расследовали дело с 2019 года. По материалам, собранным в ходе расследования, Министерство юстиции подало административный иск о взыскании в доход государства активов бывшего президента, в том числе и гостинично-ресторанного комплекса, построенного на упомянутом земельном участке. ВАКС удовлетворил иск.
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